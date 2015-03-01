МЗС України закликає владу РФ відкрито і неупереджено розслідувати вбивство Нємцова

Про це йдеться в заяві, переданій УНІАН Департаментом політики та комунікацій МЗС України.

"В Україні з великим болем сприйняли звістку про зухвале вбивство у Москві російського політика і громадського діяча, одного з лідерів опозиційного руху Росії і великого друга України Бориса Нємцова. Протягом багатьох років Борис Нємцов активно боровся за демократичний напрям розвитку Росії, був невтомним захисником прав та свобод людини. Це вбивство є невдалою спробою залякати всіх тих, хто виступає проти свавілля і прагне зробити Росію демократичною, правовою і цивілізованою державою", - сказано в документі.

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МЗС висловило щирі співчуття рідним і близьким Нємцова і всьому російському народу. "Закликаємо російську владу провести швидке, відкрите і неупереджено розслідування цього жахливого злочину. Його виконавці, організатори і замовники повинні понести невідворотне покарання", - наголосили у МЗС.

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Як повідомляв УНІАН, відомий російський опозиційний політик Борис Нємцов був застрелений у центрі Москви в ніч з 27 на 28 лютого.

У Нємцова вистрілили кілька разів у спину з автомобіля, що проїжджав повз. Від отриманих ран він помер на місці.