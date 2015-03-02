Патріарх Філарет нагородив орденом Савченко

03:35, 02 березня 2015
Політика
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Глава Української православної церкви Київського патріархату Філарет нагородив народного депутата України, льотчика Надію Савченко орденом УПЦ КП святого великомученика Юрія Переможця

REUTERS

Про це повідомляє прес-служба УПЦ КП.

"Девізом цієї нагороди є "За боротьбу зі злом", - заявив Філарет у Володимирському Соборі 1 березня перед початком молитви за здоров'я і звільнення Надії Савченко.

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