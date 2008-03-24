Інститут Горшеніна проведе круглий стіл про вибори у Києві
26 березня (середа) 2008 року об 11:00 в Київському Інституті проблем управління імені Горшеніна
відбудеться круглий стіл «Вибори в Києві: перспективи для кандидатів та перспективи для міста»
Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна.
Ведучий – Кость Бондаренко, директор Інституту Горшеніна
На круглий стіл запрошені:
- Кость Бондаренко, Інститут Горшеніна;
- Андрій Єрмолаєв, Центр соціальних досліджень СОФІЯ;
- Дмитро Видрін, Європейський інститут інтеграції і розвитку;
- Валерій Хмелько, Київський міжнародний інститут соціології;
- Володимир Фесенко, Центр прикладних політичних досліджень «Пента»;
- Вадим Карасьов, Інститут глобальних стратегій;
- Михайло Погребинський, Київський центр політичних досліджень і конфліктології;
- Казбек Бектурсунов, радник київського міського голови з питань свободи слова;
- Ольга Балакірєва, Український інститут соціальних досліджень ім. Олександра Ярєменко;
- Ірина Бекешкіна, Фонд «Демократичні ініціативи».
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Контакт: Олена Дяченко (044) 230 49 63, 8 (050) 363 02 16.
Адреса Інституту Горшеніна: вул. Чапаєва 4, 3-й пов., оф.14