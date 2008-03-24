Інститут Горшеніна проведе круглий стіл про вибори у Києві

15:43, 24 березня 2008
Політика
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26 березня (середа) 2008 року об 11:00 в Київському Інституті проблем управління імені Горшеніна

відбудеться круглий стіл «Вибори в Києві: перспективи для кандидатів та перспективи для міста»

Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна.

Ведучий – Кость Бондаренко, директор Інституту Горшеніна

На круглий стіл запрошені:

- Кость Бондаренко, Інститут Горшеніна;

- Андрій Єрмолаєв, Центр  соціальних досліджень СОФІЯ;

- Дмитро Видрін, Європейський інститут інтеграції і розвитку;

- Валерій Хмелько, Київський міжнародний інститут соціології;

- Володимир Фесенко, Центр прикладних політичних досліджень «Пента»;

- Вадим Карасьов, Інститут глобальних стратегій;

- Михайло Погребинський, Київський центр політичних досліджень і  конфліктології;

- Казбек Бектурсунов,  радник київського міського голови з питань свободи слова;

- Ольга Балакірєва, Український інститут соціальних досліджень ім. Олександра Ярєменко;

- Ірина Бекешкіна, Фонд «Демократичні ініціативи».

Акредитація ЗМІ обов’язкова.

Контакт:  Олена Дяченко (044) 230 49 63, 8 (050) 363 02 16.

Адреса Інституту Горшеніна: вул. Чапаєва 4, 3-й пов., оф.14

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