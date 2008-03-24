Інститут Горшеніна проведе круглий стіл про вибори у Києві

26 березня (середа) 2008 року об 11:00 в Київському Інституті проблем управління імені Горшеніна відбудеться круглий стіл «Вибори в Києві: перспективи для кандидатів та перспективи для міста» Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна. Ведучий – Кость Бондаренко, директор Інституту Горшеніна На круглий стіл запрошені: - Кость Бондаренко, Інститут Горшеніна; - Андрій Єрмолаєв, Центр соціальних досліджень СОФІЯ; - Дмитро Видрін, Європейський інститут інтеграції і розвитку; - Валерій Хмелько, Київський міжнародний інститут соціології; - Володимир Фесенко, Центр прикладних політичних досліджень «Пента»; - Вадим Карасьов, Інститут глобальних стратегій; - Михайло Погребинський, Київський центр політичних досліджень і конфліктології; - Казбек Бектурсунов, радник київського міського голови з питань свободи слова; - Ольга Балакірєва, Український інститут соціальних досліджень ім. Олександра Ярєменко; - Ірина Бекешкіна, Фонд «Демократичні ініціативи». Акредитація ЗМІ обов’язкова. Контакт: Олена Дяченко (044) 230 49 63, 8 (050) 363 02 16. Адреса Інституту Горшеніна: вул. Чапаєва 4, 3-й пов., оф.14

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