Виступи для Ющенка готуватиме автор ”Слоника замучили кляті москалі...”
16:10, 24 березня 2008Політика
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Юрій Лисенко став чиновником третього рангу
|Юрко Позаяк
Юрій Лисенко – філолог, викладач сербохорватської мови та літератури, викладач української мови та літератури, перекладач, поет. Володіє українською, російською, сербською, хорватською - вільно, англійською, німецькою – розмовляє.
Відомий як автор іронічних поезій, зокрема популярної в народі «Думи про слоника» .
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