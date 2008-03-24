Виступи для Ющенка готуватиме автор ”Слоника замучили кляті москалі...”

16:10, 24 березня 2008
Політика
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Юрій Лисенко став чиновником третього рангу

Юрко Позаяк
Службу підготовки виступів Президента України Секретаріату Президента очолив Юрій Лисенко (також відомий під творчим псевдонімом Юрко Позаяк). Також Віктор Ющенко присвоїв йому своїм Указом третій ранг державного службовця.

Юрій Лисенко – філолог, викладач сербохорватської мови та літератури, викладач української мови та літератури, перекладач, поет. Володіє українською, російською, сербською, хорватською - вільно, англійською, німецькою – розмовляє.

Відомий як автор іронічних поезій, зокрема популярної в народі «Думи про слоника» .

Телекритика

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