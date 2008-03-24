Тимошенко та Ющенко їдуть до Ялти

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО завтра візьме участь в засідання Національної ради з питань взаємодії органів державної влади та місцевого самоврядування, яка відбудеться в Криму під головуванням Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Секретаріату Президента України.

У засіданні ради візьмуть участь члени уряду, в тому числі міністр фінансів Віктор ПИНЗЕНИК.

Захід відбудеться в Лівадійському палаці в Ялті.

Як повідомляв УНІАН, за даними прес-секретаря Президента Ірини ВАННИКОВОЇ, В.ЮЩЕНКО, зокрема, планує заслухати під час цього засідання пропозиції регіонів щодо змін до бюджету.

Також учасники засідання обговорять питання підготовки аеропортів в усіх областях України, у тому числі у тих регіонах, які готуються до Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.