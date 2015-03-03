ЄС і Росія домовилися відновити тристоронній діалог щодо асоціації Києва і Брюсселя

Про це повідомив глава Мінекономрозвитку РФ Олексій Улюкаєв, передає РІА Новости.

”Безумовно, зміст угоди - це справа України та ЄС, але наша справа - це убезпечити наші компанії, бізнес і галузі економіки від можливих наслідків. Ми бачимо негативні наслідки для російського бізнесу від цієї угоди”, - заявив Улюкаєв журналістам.

Тому на зустрічі з єврокомісаром з питань торгівлі Сесілією Мальстрем у вівторок міністр підтвердив, що якщо побоювання РФ не будуть прийняті до уваги, то Росія буде змушена вжити заходів щодо захисту своєї економіки, в тому числі через введення або підвищення митних зборів.

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”Ми домовилися, що тристороння міністерська зустріч у форматі Росія-Україна-ЄС відбудеться якомога швидше”, - сказав Улюкаєв.

Як повідомлялося раніше, під час тристоронньої дискусії 12 вересня на міністерському рівні між ЄС, Україною і Росією було прийнято рішення відтермінувати тимчасове застосування частини Угоди про асоціацію, яка стосується утворення зони вільної торгівлі Україна-ЄС до 31 грудня 2015 року.