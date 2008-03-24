Чиї справи видно наскрізь: Ющенка чи Тимошенко? (опитування)

Переважна більшість українських експертів вважає, що Секретаріат Президента непрозоро ухвалює рішення.

Про це свідчать результати опитування українських експертів, проведеного Інститутом глобальних стратегій (ІГЛС) і оприлюднених на прес-конференції в УНІАН заступником директора ІГЛС Уляною КИРІЄНКО.

Рівень прозорості оцінювався за 5-бальною системою. Найбільший рівень прозорості експерти відмітили у Кабінету міністрів та Президента, відповідно 2,95 та 2,8 бала. Далі за рівнем прозорості експерти поставили прем’єр-міністра та Раду національної безпеки та оборони з показниками 2,65 та 2,5. Завершує рейтинг Секретаріат Президента, у якого 1,72 бала.

За словами У.КИРІЄНКО, низький рівень прозорості ухвалення рішень Секретаріатом Президента у порівнянні з главою держави свідчить про те, що СП працює у межах своїх функцій супроводу діяльності Президента, тоді як публічну місію виконує сам глава держави. При цьому, за її словами, досить високий показник прозорості прийняття рішень Кабінетом міністрів та главою уряду свідчить про те, що вони є активними публічними гравцями.

Опитування було проведено ІЛГС з 15 по 23 березня 2008 року. Всього було опитано 20 експертів – політологи, соціологи, економісти, редактори ЗМІ. Метод опитування – анонімне анкетування.