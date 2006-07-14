Чи є шанс повернути СПУ до демократичної коаліції

Фракція "Наша Україна" ще не визначалась щодо доцільності переконувати фракцію СПУ повернутися до демократичної коаліції.

Про це УНІАН сказала керівник інформаційного департаменту блоку “Наша Україна” Тетяна МОКРІДІ.

Коментуючи слова депутата від фракції «Наша Україна» Микола КАТЕРИНЧУКА про те, що фракція "Наша Україна" має намір переконати фракцію СПУ повернутися до коаліції з «Нашою Україною» і Блоком Юлії Тимошенко, Т.МОКРІДІ зауважила, що його слова можуть розглядатися лише як певна ідея, для якої є підстави.

Водночас вона наголосила, що це не можна називати позицією фракції, оскільки це питання не обговорювалось ні на політраді блоку, ні на фракції.

Як повідомили сьогодні деякі ЗМІ, М.КАТЕРИНЧУК заявив, що “Наша Україна” має намір до 17 липня, до якого ще діє коаліція БЮТ-НУ-СПУ (після закінчення 10 днів від заяви СПУ про вихід з коаліції), провести переговори про відтворення коаліції.

"До 17 числа діє коаліція демократичних сил. Я думаю, що ми ще маємо пошукати портфелі, щоб повернутися до цього формату коаліції", - сказав він. "Будемо шукати серед тих соціалістів, яких змусили прийняти рішення про вхід у коаліцію з регіонами і комуністами", – додав М.КАТЕРИНЧУК.