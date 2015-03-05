Саакашвілі: Якщо не буде зброї для України, то не буде й країни, в якій треба проводити реформи

Виступаючи на слуханні в комітеті з закордонних справ Сенату, він заявив, що Україні вкрай необхідні озброєння на кшталт протитанкових, щоб зупинити наступ Росії, передає Радіо Свобода.

"Якщо цієї зброї не буде, то не буде й країни, в якій треба проводити реформи", - застеріг Саакашвілі.

Він відкинув аргумент, що США мали б узгодити цю позицію з європейцями, нагадавши, що Німеччина навряд чи погодиться на надання зброї Україні.

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За словами Саакашвілі, Росія може захопити нові території на сході й півдні України і намагатися дестабілізувати владу в Києві.

Це вже не перший його виступ у США на підтримку надання Україні летальної зброї. Саакашвілі сам керував Грузією в час нападу Росії на його країну 2008 року.

США наразі надають Україні певну нелетальну військову допомогу; Білий дім каже, що розгляд можливості надати Україні також летальні озброєння все ще триває. Тим часом у Європейському союзі більшість країн офіційно виступає проти такої можливості, хоча деякі вже теж почали переглядати таку свою позицію.