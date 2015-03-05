У Сеулі озброєний бритвою чоловік напав на посла США і порізав його до крові
У столиці Південної Кореї Сеулі озброєний бритвою чоловік напав на посла США у цій країні Марка Ліпперта і завдав йому серйозних поранень.
Інцидент стався у центрі міста, коли посол прямував на ранкову лекцію в центр виконавчого мистецтва. 55-річного нападника швидко затримали поліцейські, а стікаючого кров'ю Ліпперта негайно направили до найближчої лікарні, передає Дождь з посиланням на Yonhap.
За попередніми даними, він отримав поранення в обличчя і зап'ястя. Ці поранення не загрожують життю.
Перед нападом чоловік заявив, що виступає проти проведення спільних військових навчань США і закликав до об'єднання Північної та Південної Корей.
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Це не перша витівка нападника, метою якої є дипломати ворожих для КНДР країн. У 2010 році він отримав умовний дворічний тюремний термін за те, що кинув шматок бетону в посла Японії.
Нагадаємо, КНДР виступає проти американо-південнокорейських маневрів Key Resolve і Foal Eagle в районі Корейського півострова, які плануються в лютому-березні. У Північній Кореї вважають, що ці навчання поставлять ситуацію в регіоні "на межу війни".
Clearer shot of injured US Amb. Lippert after apparent attack, via @YonhapNewspic.twitter.com/LhMZrhBfoL
— Jon Passantino (@passantino) 4 Березень 2015