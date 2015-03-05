У Сеулі озброєний бритвою чоловік напав на посла США і порізав його до крові

Інцидент стався у центрі міста, коли посол прямував на ранкову лекцію в центр виконавчого мистецтва. 55-річного нападника швидко затримали поліцейські, а стікаючого кров'ю Ліпперта негайно направили до найближчої лікарні, передає Дождь з посиланням на Yonhap.

За попередніми даними, він отримав поранення в обличчя і зап'ястя. Ці поранення не загрожують життю.

Перед нападом чоловік заявив, що виступає проти проведення спільних військових навчань США і закликав до об'єднання Північної та Південної Корей.

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Це не перша витівка нападника, метою якої є дипломати ворожих для КНДР країн. У 2010 році він отримав умовний дворічний тюремний термін за те, що кинув шматок бетону в посла Японії.

Нагадаємо, КНДР виступає проти американо-південнокорейських маневрів Key Resolve і Foal Eagle в районі Корейського півострова, які плануються в лютому-березні. У Північній Кореї вважають, що ці навчання поставлять ситуацію в регіоні "на межу війни".