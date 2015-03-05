Сили АТО готові почати відведення "Ураганів"

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.

Зокрема, за його словами, за минулу добу завершено перший етап відведення важкого озброєння, а саме: 100-мм гармат МТ-12 "Рапіра" та МТ-12Р "Рута".

"З минулої доби розпочався другий етап відведення військової техніки, зокрема, 152-мм артилерійських установок 2С3 "Акація". Також триває відведення реактивних систем залпового вогню "Град". За останніми даними, Збройні сили України готові з завтрашнього дня почати відводити реактивні системи залпового вогню "Ураган", - наголосив Лисенко.