Сили АТО готові почати відведення "Ураганів"
13:49, 05 березня 2015Політика
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Сили АТО готові розпочати відведення реактивних систем залпового вогню "Ураган" із 6 березня.
Україна завтра почне відводити Урагани / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.
Зокрема, за його словами, за минулу добу завершено перший етап відведення важкого озброєння, а саме: 100-мм гармат МТ-12 "Рапіра" та МТ-12Р "Рута".
"З минулої доби розпочався другий етап відведення військової техніки, зокрема, 152-мм артилерійських установок 2С3 "Акація". Також триває відведення реактивних систем залпового вогню "Град". За останніми даними, Збройні сили України готові з завтрашнього дня почати відводити реактивні системи залпового вогню "Ураган", - наголосив Лисенко.
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