Сили АТО розпочали відведення САУ «Акація»

Про це повідомляє прес-центр АТО у Facebook.

«Дотримуючись Мінських домовленостей, сили антитерористичної операції продовжують відведення важкого артилерійського озброєння у Донецькій і Луганській областях від лінії розмежування. Так, сьогодні, 4 березня, на визначені відстані передислоковуються самохідні артилерійські установи 2С3 «Акація», - сказано в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 4 березня, речник Генерального штабу Збройних сил України Владислав Селезньов заявив, що українська сторона може внести корективи у графік відведення важкого озброєння від лінії розмежування на Донбасі, якщо бойовики порушуватимуть визначені Мінськими домовленостями умови відведення техніки.

Раніше УНІАН також повідомляв, що сили антитерористичної операції на сході України готуються до другого етапу передислокації артилерійських систем на визначену мінськими угодами відстань.