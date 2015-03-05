Сили АТО починають відведення "Градів"

Зокрема, на підготовлені рубежі передислоковуються реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град" по усій лінії розмежування, повідомив прес-центр АТО.

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