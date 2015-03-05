Сили АТО починають відведення "Градів"
11:37, 05 березня 2015Війна
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Сьогодні, 5 березня, розпочинається черговий етап відведення артилерійських систем від лінії бойового зіткнення у зоні АТО на відстані, визначені під час Мінських домовленостей.
REUTERS
Зокрема, на підготовлені рубежі передислоковуються реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град" по усій лінії розмежування, повідомив прес-центр АТО.
Читайте такожСили АТО готові до третього етапу відведення важкого озброєння - штабЗгідно з останньою редакцією Мінських угод, від лінії розмежування повинні бути відведені "всі важкі озброєння обома сторонами на рівні відстані з метою створення зони безпеки шириною щонайменше 50 км одна від одної для артилерійських систем калібру 100 мм і більше, зони безпеки шириною 70 км для РСЗВ і шириною 140 км для РСЗВ «Торнадо-С», «Ураган», «Смерч» і тактичних ракетних систем «Точка» («Точка У»)".
Сили АТО починають відведення систем «Град» у тил
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