Військові закінчують відведення озброєння калібром 100 мм - Генштаб

Про це повідомляє прес-служба Генерального штабу ЗС України.

«Від лінії, визначеної мінськими угодами, за останній час було відведено фактично все артилерійське озброєння калібру 100 мм, зокрема пушки «Рута» та «Рапіра». Процес відбувається згідно «Плану контролю з координації та реалізації комплексу заходів з виконання мінських угод», підписаного у Спільному центрі з контролю та координації питань щодо припинення вогню та поетапної стабілізації лінії розмежування сторін», - йдеться в повідомленні.

У прес-службі наголосили, що українська сторона суворо дотримується вимог плану та безперешкодно допускає наглядачів до місць знаходження відведеного озброєння чого неможливо домогтися від бойовиків.

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«На жаль, російсько-терористичні війська, в зоні конфлікту на Донбасі, продовжують концентрувати сили і засоби на окремих ділянках та напрямах, значно посилюючи свої основні ударні тактичні групи. Обстрілюють передові позиції українських військ, а також проводять атакуючі дії тактичного рівня», - наголосили у Генштабі.

У прес-службі також нагадали, якщо терористи не виконуватимуть вимог мирного плану, важке озброєння буде повернено на позиції у рекордно короткі терміни.

Як повідомляв УНІАН, 26 лютого Україна почала відведення 100-міліметрових гармат від лінії розмежування.

Підписаним 12 лютого в Мінську комплексом заходів, спрямованих на імплементацію вересневих Мінських домовленостей щодо врегулювання ситуації на Донбасі, передбачене «відведення всіх важких озброєнь обома сторонами на рівні відстані з метою створення зони безпеки шириною мінімум 50 км один від одного для артилерійських систем калібром 100 мм і більше, зони безпеки шириною 70 км для РСЗВ і шириною 140 км для РСЗВ «Торнадо-С», «Ураган», «Смерч» і тактичних ракетних комплексів «Точка» («Точка У»):

- Для українських військ: від фактичної лінії зіткнення;

- Для збройних формувань окремих районів Донецької та Луганської областей України: від лінії зіткнення за Мінським меморандумом від 19 вересня 2014 р.



