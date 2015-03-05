РНБО домовилась про щоквартальні консультації з польським Бюро нацбезпеки

Як передає кореспондент УНІАН з Польщі, відповідний документ сьогодні у Варшаві підписали секретар Ради Національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов та глава BBN Станіслав Козей.

“Передбачаємо співпрацю у найбільш важливих для наших держав питаннях регіональної співпраці, безпеки наших держав. Будемо також співпрацювати для підтримки України в питанняхєвроатлантичної інтеграції”, - сказав Козэй, коментуючи підписаний документ.

Він теж відзначив, що на сьогоднішній зустрічі обговорював з Турчиновим, серед іншого, питання двостороннього та міжнародного співробітництва та конфлікт на Сході України.

Козєй також звернув увагу на інтенсивний графік зустрічей глави РНБОУ під його візиту до Польщі, відзначивши, що жоден попередній керівник цього відомства не мав стільки зустрічей на такому високому рівні, як Турчинов зараз у Варшаві, за останні 5 років.

Глава BBN повідомив, що, крім зустрічей, з Президентом Польщі, главою уряду, главами Сейму та Сенату, міністром оборони, Турчинов також проведе зустріч ще із главою польського МЗС.

Глава РНБОУ у свою чергу дуже позитивно оцінив контакти між країнами та подякував за підтримку поляками українців.

Читайте такожПольща збирається направити до України військових інструкторів “Співпраця і дружба між нашими країнами триває вже довший час, але на даному етапі вона набуває нового реального змісту. Ми дуже вдячні і польському керівництву, і польському народу за ту підтримку, яку відчуває Україна”, - сказав він, відзначивши, що у світі “немає жодної країни”, з якою були б такі тісні стосунки, як в українців з поляками.

“Безумовно співпраця у сфері оборони та безпеки держав буде зміцнювати співпрацю наших країн, та ми готові наповнювати реальним змістом ці документи, котрі ми підписали”, - додав Турчинов.

Серед питань, в яких Польща може допомогти Україні, глава РНБОУ назвав перехід української армії на стандарти НАТО, військово-технічна співпраця та інші проекти направлені на посилення безпеки обох держав.

Козєй додав, що польська влада може підтримувати українців щонайменше у трьох сферах.

За його словами, зокрема, мова йде про лобіювання в ЄС та НАТО більшої підтримки України, допомога при реформуванні армії, та безпосередня співпраця в низці проектів, як створення спільної військової бригади УКРПОЛЛИТБРИГ.