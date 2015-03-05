Кабмін звільнив голову Держлікслужби

17:33, 05 березня 2015
Політика
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оновлено

Кабінет міністрів своїм розпорядженням звільнив Михайла Пасічника з посади голови Державної служби з лікарських засобів.

Кабмин уволил главу Гослекслужбы /УНИАН

Про це повідомляється на сайті уряду.

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Згідно з розпорядженням уряду, Пасічника звільнено "за згодою сторін".

Він очолював Держлікслужби з червня 2014 року, а до цього був заступником міністра охорони здоров'я з питань фармринку. Крім того, він очолював "Аптечну професійну асоціацію України".

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