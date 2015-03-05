Кабмін звільнив голову Держлікслужби
17:33, 05 березня 2015Політика
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Кабінет міністрів своїм розпорядженням звільнив Михайла Пасічника з посади голови Державної служби з лікарських засобів.
Кабмін звільнив главу Держлікслужби /УНІАН
Про це повідомляється на сайті уряду.
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Згідно з розпорядженням уряду, Пасічника звільнено "за згодою сторін".
Він очолював Держлікслужби з червня 2014 року, а до цього був заступником міністра охорони здоров'я з питань фармринку. Крім того, він очолював "Аптечну професійну асоціацію України".
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