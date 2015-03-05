Кабмін звільнив голову Держлікслужби

Про це повідомляється на сайті уряду.

Читайте такожКабмін відсторонив голів Держфінінспекції та Південно-Західної залізниці

Згідно з розпорядженням уряду, Пасічника звільнено "за згодою сторін".

Він очолював Держлікслужби з червня 2014 року, а до цього був заступником міністра охорони здоров'я з питань фармринку. Крім того, він очолював "Аптечну професійну асоціацію України".