Юрій Береза: Закон про збільшення чисельності ЗСУ дозволить відновити армію, зруйновану Януковичем

Про це заявив заступник голови фракції "Народний фронт", командир полку спеціального призначення "Дніпро-1" Юрій Береза в інтерв’ю журналістам, коментуючи відповідний законопроект, яким передбачено збільшення чисельності ЗСУ зі 184 до 250 тисяч військовослужбовців.

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"Цей закон спрямований в першу чергу на бойові частини Сухопутних військ, які були скорочені за попередні п'ять років, особливо під час керування Міноборони представниками Російської Федерації", - сказав Береза.

"Закон дозволяє мінімізувати те, що було втрачено, і насправді на основі цього можна будувати і говорити про повноцінний захист на Сході від прямої загрози з боку Росії", - наголосив народний депутат.

Він також зазначив, що збільшуватись будуть, в першу чергу, моторизовані бригади.

Крім того, Юрій Береза наполягає на тому, щоб армія реформувалася за західним зразком.

"І російські, і наші командири пройшли одну і ту саму радянську школу. Наш російський противник знає, як діє українська армія", - сказав Береза.

За його словами, ЗСУ нового зразка мають бути готові вести гібридну війну, яку застосовує Росія.

Коментуючи положення закону №2269, Юрій Береза також заявив, що додатково вводиться захист українського військовослужбовця.

"Босий і роздягнений боєць без засобів захисту не повинен іти на передову, і той, хто його послав, має відповідати. В тому числі за нездорового бійця має бути ланка відповідальності - в першу чергу військкомати, військові комісари і командири. Якщо вони прийняли військовослужбовця у складі роти, батальйону і відправили на фронт непідготовленого - командир частини має відповідати", - наголосив Береза.

Представник "Народного фронту" також нагадав, що Верховна Рада уже ухвалила кілька законів про відповідальність на фронті - в тому числі відповідальність за військові злочини та відповідальність командирів.

"Якщо боєць пішов без шолому, за це має відповідати командир", - підкреслив Юрій Береза.