Порошенко - Хеммонду: для деескалації ситуації на Донбасі необхідно ввести миротворців

Як повідомила прес-служба глави держави, про це мова йшла під час зустрічі з міністром закордонних справ Великої Британії Філіпом Хеммондом.

Президент відзначив чітку позицію та підтримку України.

«Дякую за сильну підтримку Великої Британії захисту Україною своєї незалежності, територіальної цілісності та суверенітету. Наша боротьба є битвою за свободу, демократію та європейські цінності і принципи», - наголосив глава держави.

Президент підкреслив, що Україна платить високу ціну за свою боротьбу.

Глава держави додав, що складна ситуація не тільки на Донбасі, але й в окупованому Криму, де було заарештовано кримськотатарського активіста. Сторони констатували погіршення ситуації з дотриманням прав людини на півострові.

Порошенко та Хеммонд наголосили на необхідності виконання всіма сторонами зобов’язань, які були зафіксовані в Мінську.

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«Буде дуже небезпечним, якщо європейські партнери одягнуть рожеві окуляри, вважаючи що все добре», - наголосив президент. Він нагадав, що залишаються незвільненими заручники, в тому числі Надія Савченко, немає контролю за кордоном, не виведені іноземні війська з окупованих територій.

Президент зазначив, що задля деескалації ситуації необхідно запровадити міжнародну миротворчу місію. Співрозмовники погодились, що має бути посилена робота місії ОБСЄ в Україні.

Сторони також обговорили співпрацю в економічній та оборонній сфері. Президент зазначив, що Україна розраховує на подальшу підтримку Великої Британії та ефективну співпрацю між країнами. «Ми вдячні за вашу участь в трастовому фонді НАТО. Ми задоволені нашою співпрацею в економічній сфері», - сказав Порошенко.

Президент закликав Велику Британію ратифікувати Угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

В свою чергу, міністр закордонних справ Великої Британії зазначив: «Хочу повторити, що ми рішуче підтримуємо вашу боротьбу за суверенітет та захист всієї української територіальної цілісності”.

Він додав, що ЄС готовий підтримувати політику санкцій щодо Росії та надалі їх посилювати у випадку ескалації ситуації.