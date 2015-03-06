Президент доручив збільшити держзамовлення на оборонних підприємствах Хмельницької області

Про це сьогодні він заявив на зустрічі з активом регіону. "Я дав відповідні доручення, і вже вчора Михайло (новий голова Хмельницької ОДА Михайло Загородний - УНІАН) зустрівся із заступником міністра оборони Юрієм Гусєвим. Повинні збільшити завантаження державних підприємств Хмельницької області, які працюють на оборонний комплекс", - підкреслив Петро Порошенко.

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На зустрічі в Національній державній прикордонній академії ім. Б. Хмельницького глава держави також заявив, що український спеціалізований військовий інститут працює над розробками сучасних безпілотних апаратів.

Нагадаємо, серед підприємств Хмельницької області, які працюють на оборонний комплекс, є держпідприємство "Новатор" (Хмельницький) та ДП "Завод точної механіки" (Кам'янець-Подільський).