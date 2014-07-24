Львівський бронетанковий завод почав робити бронетранспортери "Дозор"

Планується, що перший "Дозор" вийде з цехів через місяць. Ці БТРи, які замовило Міністерство оборони, матимуть сучасне обладнання, і швидко поповнять збройні сили.

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В зв`язку з цим режим роботи заводу переведений на 2 зміни, а деякі дільниці працюють у 3 зміни. За словами директора підприємства Олександра Остапця, виконувати це держзамовлення завод почав на початку липня. "Довелося відкласти виконання престижної закордонної угоди, адже свою техніку ми ремонтуємо позачергово", - підкреслив він.

Крім цього, на підприємстві капітально ремонтують та відновлюють броньовані ремонтно-евакуаційні машини і двигуни до самохідних артилерійських установок, виготовляють запчастин до бронетехніки, яка може бути використана у зоні АТО. Також на заводі виготовляються протикумулятивні захисні екрани для броньованої техніки. "Ми швидко освоїли цю технологію і спроможні виготовити визначену кількість комплектів такого захисту і доставити за призначенням, а мобільні ремонтні бригади їх вже змонтують на техніці", - сказав директор заводу, додавши, що через кілька днів будуть готові до експлуатації 2 одиниці БРЕМ-1 та 3 танкові двигуни, які пройшли капітальний ремонт.

Крім цього, керівник підприємства підкреслив, що Львівський бронетанковий завод спеціалізується на ремонті танків Т-72 та броньованої спецтехніки на його базі. Але ця модифікація повністю російського виробництва, тому на підприємстві освоїли виготовлення всіх запчастин самостійно.

"Також ми запропонували оборонному відомству послуги у ремонті БТР-80. Взяли на пробу 4 одиниці. І цей пілотний проект нам вдався. 2 відремонтованих БТРи вже готові до відправлення у війська. Ще 2 за кілька днів проходитимуть післяремонтні випробування", - зазначив Олександр Остапець.