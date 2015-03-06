Сергєєв закликає Росію виконувати Мінські угоди, а не імітувати дії

19:40, 06 березня 2015
Політика
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Глава Представництва України при Організації Об'єднаних Націй Юрій Сергєєв закликає Росію виконувати Мінські угоди, а не імітувати дії.

REUTERS

Про це він заявив після голосування на засіданні Ради безпеки ООН за резолюцію про ситуацію на сході України.

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"Ми знову проcимо Російську Федерацію та найманців, яких підтримує Росія, негайно виконати свої обов'язки у відповідності з мінськими угодами та резолюцією 2202 Ради безпеки ООН (щодо підтримки комплексу заходів з імплементації Мінських угод). Ми вимагаємо від Російської Федерації здійснити вплив на підконтрольних їй осіб на сході України з тим, щоби вони виконали всі вимоги ОБСЄ для того, щоб спеціальна моніторингова місія могла здійснювати свої обов'язки на сході. Ми не віримо просто в слова Росії... Ми будемо судити за конкретними діями, так як дій немає, а є тільки імітація дій...", - наголосив Сергєєв.

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