Олланд: мінські домовленості повинні виконуватися

Про це він заявив після зустрічі з генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, передає радіо "Свобода".

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"Мінська угода – єдиний спосіб відновити мир. Позиція Франції – в тому, що мінську угоду треба повністю виконувати, мають негайно набути чинності, жодних провалів не можна допустити. Режиму припинення вогню і відведення важкого озброєння треба дотримуватися", – наголосив Франсуа Олланд.

Генсекретар НАТО Йенс Столтенберг, у свою чергу, назвав "режим тиші" на сході України "крихким". Він закликав учасників протистояння на Донбасі надати весь необхідний доступ місії спостерігачів ОБСЄ.