Віктор Янукович вважає бюджет справою дружини

Віктор Янукович-молодший стверджує, що ніколи не позичає грошей у батька – боїться, що той перестане його поважати. Про це син лідера Партії регіонів заявив в інтерв`ю Личному счету

«У батька грошей не позичаю. З раннього віку прагнув бути незалежним. Для мене це принципове питання, - заявив Янукович-молодший. - Скажімо так, знаючи батька, упевнений, що якби я канючив гроші, то ніколи б не заслужив його пошани. А для мене його думка багато що означає. З проханням про позику можу звернутися до брата...», - додав син лідера ПР.

На питання про те, хто у побуті розпоряджається його фінансами, Янукович-молодший відреагував так: «А хто може ними розпоряджатися, якщо живеш сам? Ось і кішку віддав близькій людині. Адже я постійно в роз`їздах, а вона стала нудьгувати. Взагалі ж сімейний бюджет — це прерогатива дружини. Займатися цими питаннями має жінка. У нас удома було саме так. Вважаю, що це правильно».