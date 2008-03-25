Тимошенко розставить по місцях ”жахливі явища”

Всі великі виробники і постачальники соняшникової олії на сьогодні знизили ціну на 15%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

“Ті жахливі явища інфляції, яка з`явилася в 2007 році під час попереднього уряду, ми крок за кроком протягом півроку ставитимемо на свої місця”, - підкреслила вона.

Як повідомляв УНІАН, компанія "Бунге Україна", яка володіє найбільшим в Україні "Дніпропетровським олієекстракційним заводом" (ТМ "Олейна"), заявила про зниження з 25 березня відпускних цін для оптової торгівлі на олію на 15% - до 9,37 грн. за 1 літр.

Рекомендована роздрібна ціна літрової пляшки олії - 10,30 грн., повідомили в компанії.