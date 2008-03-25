Нашій Україні вже не подобається приватизація по Тимошенко

“Наша Україна” наполягає на вилученні з переліку підприємств, що підлягають приватизації, підприємства оборонно-промислового комплексу та атомного машинобудування.

Про це йдеться в заяві лідера партії “Народний Союз “Наша Україна” В’ячеслава КИРИЛЕНКА, текст якої переданий УНІАН.

“Ми наполягаємо, щоб підприємства оборонно-промислового комплексу та атомного машинобудування були вилучені з переліку об’єктів, що приватизуються в 2008 році, а під час приватизації решти підприємств значна увага приділялася довгостроковим інвестиційним зобов’язанням”, - наголосив В.КИРИЛЕНКО.

Він зазначив, що «Наша Україна» висловлює стурбованість тривожними тенденціями, що намітилися в процесі приватизації деяких стратегічних об’єктів. В.КИРИЛЕНКО нагадав, що розпорядженнями Кабінету Міністрів №81-р від 16 січня та № 367-р від 22 лютого затверджено переліки господарських товариств, частки або державні пакети акцій яких підлягають першочерговому продажу в поточному році. При цьому, за його словами, серед цих господарських товариств є й такі, що відіграють важливу роль у забезпеченні національної безпеки та оборони. В.КИРИЛЕНКО зазначив, що у зв’язку з цим рішенням Ради Національної Безпеки та оборони від 15 лютого цього року уряду доручено в місячний строк визначити галузі економіки, роздержавлення яких має відбуватися за окремими програмами розвитку. Але, зазначив лідер партії, це доручення не виконано. В.КИРИЛЕНКО зауважив, що до приватизації повним ходом готується низка підприємств оборонно-промислового комплексу та атомного машинобудування. “Тим часом доцільність, а іноді й законність приватизації цих об’єктів викликає серйозні сумніви”, - сказав він.

За його словами, запланована приватизація державного пакету акцій Феодосійської суднобудівної кампанії «Море» суперечить Закону України «Про приватизацію державного майна», оскільки це підприємство належить до оборонно-промислового комплексу, і виготовляє та ремонтує в тому числі й військову техніку. В.КИРИЛЕНКО наголосив, що втрата контролю держави над цим підприємством може поставити Збройні Сили у залежність від приватних власників, що негативно вплине на обороноздатність країни.

Подібна ситуація, зауважив він, складається і з приватизацією державного пакета акцій Науково-дослідного інституту електромеханічних приладів, головним замовником продукції якого є Міністерство оборони України.

Не менше запитань, вважає В.КИРИЛЕНКО, викликає і форсована приватизація понад 75% акцій ВАТ «Турбоатом», внаслідок чого це унікальне підприємство перейде до рук однієї з іноземних фінансово-промислових груп. “Такий розвиток подій ускладнить реалізацію «Енергетичної стратегії України до 2030 року» та може призвести до втрати Україною статусу провідної держави у сфері енергетичного машинобудування”, - наголосив він.

За словами В.КИРИЛЕНКА, «Наша Україна» завжди виступала за розвиток ринкової економіки, що базується на приватній власності. “Ми розуміємо, що приватизація, особливо через механізм аукціонів, принесе значні надходження до бюджету. Однак головною метою приватизації має бути все-таки не заробляння грошей для покриття поточних витрат бюджету, а створення ефективної економіки”, - додав він.