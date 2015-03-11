Колишній російський прем'єр закликав Захід посилити санкції проти РФ
Колишній прем'єр-міністр РФ, співголова опозиційної партії РПР-ПАРНАС Михайло Касьянов закликав "ввести більше санкцій проти окремих осіб (РФ)" .
Про це він заявив, виступаючи в Європейському парламенті, повідомляє РИА Новости.
Касьянов вважає правильним введення Заходом санкцій проти Росії.
"Ми, російські демократи, повністю підтримуємо це. І я закликаю вас ввести більше санкцій проти окремих осіб", - додав Касьянов.
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У той же час він висловив думку, що нові секторальні санкції навряд чи були б доцільними зараз, коли з'явилася надія на виконання Мінських домовленостей по Україні.
Як повідомляв УНІАН, у Мінську 12 лютого відбулися переговори про врегулювання кризи на Донбасі за участю президента України Петра Порошенка, президента Франції Франсуа Олланда, канцлера ФРН Ангели Меркель і президента РФ Володимира Путіна.
За підсумками переговорів затверджено комплекс заходів, спрямованих на імплементацію вересневих Мінських домовленостей. Крім того, прийнята декларація лідерів України, Франції, Німеччини і РФ в підтримку цих заходів.
Серед іншого, нові домовленості, досягнуті "нормандської четвіркою", передбачають припинення вогню на сході України з 00.00 15 лютого, а також відведення всіх важких озброєнь із української території. Крім того, передбачений обмін і звільнення всіх заручників.
15 лютого Порошенко оголосив про припинення вогню, але бойовики весь час порушували режим перемир'я.
Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. При безпосередній участі російських спецслужб і підтримки російської армії в Донбасі були створені так звані Донецька і Луганська «народні республіки». РФ поставляє терористам озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.
Через ці дії США, Євросоюз, Канада, Японія, Австралія та багато інших країн ввели санкції проти Росії.