Майже весь кордон між Дніпропетровщиною та Донеччиною знаходиться під відеонаглядом

Майже весь кордон між Дніпропетровською та Донецькою областями знаходиться під відеонаглядом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Дніпропетровської облдержадміністрації, про це під час зустрічі з послом, надзвичайно уповноваженим міністерства закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина у справах України Йоганнесом Реґенбрехтом повідомив заступник голови ОДА Геннадій Корбан.

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«Практично весь кордон з Донецькою областю знаходиться під відеонаглядом – фіксуються усі номери автомобілів та люди, які в'їжджають на Дніпропетровщину. Усі технічні засоби підведені до штабу оперативного командування «Південь», який управляє великою кількістю воєнних бригад. Фактично за благодійні кошти на Дніпропетровщині створений єдиний в Україні командний центр, де відслідковується весь авіапростір, інфраструктура, а також кордони із зоною АТО. Інформацією, яка надходить до цього штабу, займаються спецслужби», - зазначив Корбан.

За його словами, у Дніпропетровській області організовані безпрецедентні заходи безпеки для попередження терористичних актів.