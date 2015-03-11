Кабмін звільнив двох заступників міністра фінансів - джерело
Кабінет міністрів України оновив склад керівництва Міністерства фінансів, повідомило УНІАН поінформоване джерело в уряді із посиланням на підсумки сьогоднішнього засідання уряду.
За інформацією співрозмовника агентства, перший заступник міністра Ігор Уманський зберіг свою посаду.
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Віталій Лісовенко, який обіймав раніше посаду заступника міністра, продовжить курирувати напрямок держборгу на посаді урядового уповноваженого, а заступники міністра Денис Фудашкін та Володимир Матвійчук будуть звільнені.
Також він повідомив про призначення чотирьох нових заступників міністра фінансів. Зокрема, до складу керівництва увійшли управляючий партнер аудиторської фірми «Аксьонова і партнери» Олена Макеєва, колишній заступник міністра Мінекономрозвитку Роман Качур, представник України у ЄБРР Артем Шевальов та президент інвестиційної групи ITT Оксана Маркарова.
Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України затвердила новий склад Кабінету міністрів 3 грудня, зокрема посаду міністра фінансів обійняла Наталія Яресько - американка українського походження, одна зі співзасновників інвесткомпанії Horizon Capital.
Раніше УНІАН також повідомляв, що Кабмін звільнив голову Держлікслужби.