Кабмін звільнив двох заступників міністра фінансів - джерело

За інформацією співрозмовника агентства, перший заступник міністра Ігор Уманський зберіг свою посаду.

Читайте такожЗвільнений заступник міністра інфраструктури Кава став радником міністра - джерело

Віталій Лісовенко, який обіймав раніше посаду заступника міністра, продовжить курирувати напрямок держборгу на посаді урядового уповноваженого, а заступники міністра Денис Фудашкін та Володимир Матвійчук будуть звільнені.

Також він повідомив про призначення чотирьох нових заступників міністра фінансів. Зокрема, до складу керівництва увійшли управляючий партнер аудиторської фірми «Аксьонова і партнери» Олена Макеєва, колишній заступник міністра Мінекономрозвитку Роман Качур, представник України у ЄБРР Артем Шевальов та президент інвестиційної групи ITT Оксана Маркарова.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України затвердила новий склад Кабінету міністрів 3 грудня, зокрема посаду міністра фінансів обійняла Наталія Яресько - американка українського походження, одна зі співзасновників інвесткомпанії Horizon Capital.

Раніше УНІАН також повідомляв, що Кабмін звільнив голову Держлікслужби.