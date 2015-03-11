Ультраправий євродепутат пропагує поділ України між Росією і Європою (фото)

Про це пише Українська правда з посиланням на блог депутата БПП Олексія Гончаренка.

Він також опублікував відео з прес-конференції Шафхаузера, на якому ставив євродепутату емоційні запитання з приводу його продажності Кремлю.

Читайте такожБолгарські праворадикали на зустрічі з Аксьоновим визнали Крим РосієюШафхаузер разом з іншими праворадикалами Європи був спостерігачем на "виборах" в "ЛНР" і "ДНР" восени минулого року, і назвав їх чесними та законними.

Також організаторами проведення форуму виступили євродепутатка від Латвії Тетяна Жданок, яку раніше звинувачували у шпигунстві на користь Кремля, та чеський комуніст Мирослав Рансдорф.