У Сімферополі ОМОН на вулиці обшукує людей і машини, є затримані - ЗМІ

Кількох людей затримали, повідомляє Центр журналістських розслідувань.

Як повідомив виданню свідок, ОМОНівці також зупиняють всі автомобілі, які проїжджають повз, і оглядають їх.

Читайте такожУ Криму звільнили вчителя історії за акцію до річниці народження Шевченка«На місці багато високопоставлених правоохоронців, людей допитують. Поруч стоять дві «Газелі», також багато людей, одягнених у цивільне. Перехожі між собою говорять про проведення якоїсь антитерористичної операції», - розповів співрозмовник Центру.