У Сімферополі ОМОН на вулиці обшукує людей і машини, є затримані - ЗМІ

21:21, 11 березня 2015
Політика
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У Сімферополі у мікрорайоні Фонтани на кінцевій зупинці маршрутних автобусів озброєні бійці ОМОН в масках-балаклавах зупиняють перехожих і вимагають пред'явити документи.

ОМОН обшукує жителів Сімферополя

Кількох людей затримали, повідомляє Центр журналістських розслідувань.

Як повідомив виданню свідок, ОМОНівці також зупиняють всі автомобілі, які проїжджають повз, і оглядають їх.

Читайте такожУ Криму звільнили вчителя історії за акцію до річниці народження Шевченка«На місці багато високопоставлених правоохоронців, людей допитують. Поруч стоять дві «Газелі», також багато людей, одягнених у цивільне. Перехожі між собою говорять про проведення якоїсь антитерористичної операції», - розповів співрозмовник Центру.

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