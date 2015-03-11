У Сімферополі ОМОН на вулиці обшукує людей і машини, є затримані - ЗМІ
21:21, 11 березня 2015Політика
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У Сімферополі у мікрорайоні Фонтани на кінцевій зупинці маршрутних автобусів озброєні бійці ОМОН в масках-балаклавах зупиняють перехожих і вимагають пред'явити документи.
ОМОН обшукує жителів Сімферополя / mevamevo.livejournal.com
Кількох людей затримали, повідомляє Центр журналістських розслідувань.
Як повідомив виданню свідок, ОМОНівці також зупиняють всі автомобілі, які проїжджають повз, і оглядають їх.
Читайте такожУ Криму звільнили вчителя історії за акцію до річниці народження Шевченка«На місці багато високопоставлених правоохоронців, людей допитують. Поруч стоять дві «Газелі», також багато людей, одягнених у цивільне. Перехожі між собою говорять про проведення якоїсь антитерористичної операції», - розповів співрозмовник Центру.
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