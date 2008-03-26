Азаров не почув у Тимошенко того, що хотів

Голова Податкового комітету Верховної Ради, міністр фінансів в опозиційному уряді Микола АЗАРОВ заявляє, що у звіті роботи Кабінету міністрів за 100 днів не почув відповіді на багато проблемних питань економіки України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам.

М.АЗАРОВ також зазначив, що зараз уряд не декларує свої позиції щодо ситуації на валютному ринку. За його словами, Кабмін багато говорить про свою антиінфляційну програму, яку він розробляє, але залишається невідомим її зміст.

Серед важливих питань, що вимагають вирішення, М.АЗАРОВ назвав проблему неповернення кредитів у банківській системі країни.

Як повідомляв УНІАН, 25 березня міністр фінансів Віктор ПИНЗЕНИК відмовився прокоментувати ситуацію на валютному ринку України. Міністр у бесіді з журналістами аргументував це тим, що даний сегмент є прерогативою Національного банку України. Водночас, В.ПИНЗЕНИК сказав: «Якби у мене була можливість, я б купував долари».