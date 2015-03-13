Продажу Roshen заважає російська влада - Порошенко
21:05, 13 березня 2015Політика
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Президент України Петро Порошенко заявляє, що процес продажу Roshen піде швидше, якщо в Україну прийде мир та інвестори.
REUTERS
Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу «1+1».
«Процес продажу Roshen піде швидше, якщо в Україну прийде мир і прийдуть інвестори», - сказав він.
Читайте такожПорошенко: я не продам 5 канал, угоду на продаж Roshen вже укладеноПорошенко також запевнив, що в процес продажу своїх активів, для реалізації яких залучена компанія Rothschild, не втручається.
«На сьогоднішній день російська влада перешкоджає цьому продажу... У будь-якому разі ми маємо довести процес до кінця», - додав Порошенко.
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