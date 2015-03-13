Продажу Roshen заважає російська влада - Порошенко

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу «1+1».

«Процес продажу Roshen піде швидше, якщо в Україну прийде мир і прийдуть інвестори», - сказав він.

Читайте такожПорошенко: я не продам 5 канал, угоду на продаж Roshen вже укладеноПорошенко також запевнив, що в процес продажу своїх активів, для реалізації яких залучена компанія Rothschild, не втручається.

«На сьогоднішній день російська влада перешкоджає цьому продажу... У будь-якому разі ми маємо довести процес до кінця», - додав Порошенко.