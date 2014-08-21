Продаж активів Порошенка почнеться наступного тижня - Rothschild

Нею стане інвестиційна компанія Rothschild, що у власності однойменної династії банкірів, яка бере початок ще з середини вісімнадцятого століття. Про це програмі «Схеми» повідомив виконавчий директор та співголова Rothschild & Cie Джованні Сальветті, передає Радіо Свобода.

Безпосередній процес продажу активів президента, за його словами, розпочнеться вже наступного тижня.

Читайте такожПорошенко: Олігарх завжди використовує ресурс влади«Ми отримали сьогодні дуже гарні новини і радіємо з того, що нас відібрали на цю дуже важливу роль. Наша компанія є одним з провідних світових радників у питаннях угод про злиття та поглинання. Зараз безпосередньо ми завершуємо процедуру підписання контракту про участь Rothschild у цьому процесі у консорціумі з нашими місцевими партнерами – «Інвестиційний капітал Україна». І ефективна робота над безпосереднім процесом продажу розпочнеться вже наступного тижня», – повідомив Джованні Сальветті, виконавчий директор та співголова «Rothschild & Cie».

За словами Джованні Сальветті, українським партнером Rothschild у цьому процесі стане «Інвестиційний капітал Україна».

Читайте такожПорошенко пообіцяв продати Roshen у разі перемоги на виборахЦе українська інвестиційна компанія, яка ще до 20 червня цього року перебувала у співвласності та під керівництвом Валерії Гонтаревої – нині голови Національного банку України. На посаду голови Нацбанку її рекомендував сам Петро Порошенко.

Валерія Гонтарєва створила та очолила компанію у 2007 році і вийшла з ради директорів та продала свою частку у ній наступного дня після призначення у Нацбанк.