Порошенко хоче повернути українців з-за кордону

Про це глава держави заявив під час зустрічі з діаспорою у німецькому місті Дрездені, яку разом з дружиною Мариною провів під час робочого візиту до Німеччини.

«Робимо все, щоб ви частіше приїжджали в Україну. Ми вас дуже чекаємо в Україні. Беріть ваш досвід, уміння і приїжджайте», – звернувся до діаспори президент.

Порошенко подякував українській громаді за підтримку військових, які лікуються у Дрездені.

«Дякую вам за те, що не лишаєтесь осторонь і допомагаєте волонтерським рухам. Ви робите все можливе для допомоги нашим воїнам, які боряться за збереження суверенітету та цілісності країни», – сказав Порошенко.

Читайте такожУкраїнські посольства припинили оформлення закордонних паспортівУ лікарню, де лікуються поранені українські військові, яку відвідав президент, прийшло багато українців з національною символікою, у вишиванках. Президентське подружжя разом з усіма присутніми та українським священником помолилися за Україну, за здоров’я військових, що перебувають у лікарнях у Німеччині, повідомила прес-служба глави держави, йдеться у повідомленні.

Глава держави поінформував, що Україна очікує на саміті «Східного партнерства» в Ризі рішення щодо безвізового режиму ЄС для України. Президент також повідомив, що 16 березня плануються його важливі зустрічі з керівництвом Німеччини, зокрема, з Канцлером Ангелою Меркель.

Президент нагадав, що за останні 9 місяців провів більше 70 зустрічей та телефонних розмов з канцлером ФРН.

«Україна і Німеччина ніколи не мали такого тісного співробітництва, ніколи не були настільки разом», – заявив президент, відзначивши підтримку Німеччини та ЄС, зокрема, фінансову.

Як повідомляв УНІАН, 15 і 16 березня Порошенко перебуває з робочим візитом у Німеччині, в рамках якого заплановані зустрічі з президентом, канцлером та головою Бундестагу ФРН.