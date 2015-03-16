Москва готова обговорювати питання про введення миротворців на Донбас - Лавров

Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров, повідомляє РИА Новости.

"Домовлятися мають учасники конфлікту про ті форми спостереження за виконанням кожної зі сторін досягнутих домовленостей, які будуть обопільноприйнятними", - сказав Лавров.

На уточнююче запитання, чи готова Москва розглядати питання про необхідність миротворців в Україні, Лавров заявив: "якщо сторони конфлікту зацікавлені в цьому".

"Відверто кажучи, для того щоб розглядати будь-які пропозиції, у нас немає ніяких протипоказань. Але для цього потрібно говорити зі сторонами конфлікту", - зазначив міністр.

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Лавров нагадав, що мінськими домовленостями з українського врегулювання чітко прописана тільки роль спеціальної моніторингової місії ОБСЄ і контактної групи. Глава МЗС РФ повідомив, що тема миротворців нібито не обговорювалася в ході переговорів в Мінську, хоч керівник зовнішньополітичного відомства України Павло Клімкін стверджує, що це питання піднімалося. Не погодився він і з заявою про те, що для обговорення миротворчої операції в Мінську не вистачало всіх тих, хто мав би прийняти рішення.

"В мінських домовленості не було, звичайно ж, і всіх членів Ради Безпеки, тим не менше, Росія разом з Францією і Німеччиною внесла відповідний проект резолюції, і Рада Безпеки схвалила мінські документи в одноголосно прийнятій резолюції. Тому говорити про те, що в Мінську були не всі, хто повинен приймати рішення про миротворчу операцію, не цілком коректно", - сказав Лавров.

Як повідомляв УНІАН, у Мінську 12 лютого відбулися переговори про врегулювання кризи на Донбасі за участю президента України Петра Порошенка, президента Франції Франсуа Олланда, канцлера ФРН Ангели Меркель і президента РФ Володимира Путіна.

За підсумками переговорів затверджено комплекс заходів, спрямованих на імплементацію вересневих Мінських домовленостей. Крім того, прийнята декларація лідерів України, Франції, Німеччини і РФ в підтримку цих заходів.

Серед іншого, нові домовленості, досягнуті "нормандською четвіркою", передбачають припинення вогню на сході України з 00.00 15 лютого, а також відведення всіх важких озброєнь із української території. Крім того, передбачений обмін і звільнення всіх заручників.

15 лютого Порошенко оголосив про припинення вогню, але бойовики весь час порушують режим перемир'я.