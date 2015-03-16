Москва готова обговорювати питання про введення миротворців на Донбас - Лавров
Москва готова брати участь в обговоренні пропозиції про направлення миротворчої місії на Донбас, якщо зацікавленість в цьому буде у сторін конфлікту на сході України.
Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров, повідомляє РИА Новости.
"Домовлятися мають учасники конфлікту про ті форми спостереження за виконанням кожної зі сторін досягнутих домовленостей, які будуть обопільноприйнятними", - сказав Лавров.
На уточнююче запитання, чи готова Москва розглядати питання про необхідність миротворців в Україні, Лавров заявив: "якщо сторони конфлікту зацікавлені в цьому".
"Відверто кажучи, для того щоб розглядати будь-які пропозиції, у нас немає ніяких протипоказань. Але для цього потрібно говорити зі сторонами конфлікту", - зазначив міністр.
Читайте такожПорошенко не бачить миротворців як альтернативу Мінському процесу
Лавров нагадав, що мінськими домовленостями з українського врегулювання чітко прописана тільки роль спеціальної моніторингової місії ОБСЄ і контактної групи. Глава МЗС РФ повідомив, що тема миротворців нібито не обговорювалася в ході переговорів в Мінську, хоч керівник зовнішньополітичного відомства України Павло Клімкін стверджує, що це питання піднімалося. Не погодився він і з заявою про те, що для обговорення миротворчої операції в Мінську не вистачало всіх тих, хто мав би прийняти рішення.
"В мінських домовленості не було, звичайно ж, і всіх членів Ради Безпеки, тим не менше, Росія разом з Францією і Німеччиною внесла відповідний проект резолюції, і Рада Безпеки схвалила мінські документи в одноголосно прийнятій резолюції. Тому говорити про те, що в Мінську були не всі, хто повинен приймати рішення про миротворчу операцію, не цілком коректно", - сказав Лавров.
Як повідомляв УНІАН, у Мінську 12 лютого відбулися переговори про врегулювання кризи на Донбасі за участю президента України Петра Порошенка, президента Франції Франсуа Олланда, канцлера ФРН Ангели Меркель і президента РФ Володимира Путіна.
За підсумками переговорів затверджено комплекс заходів, спрямованих на імплементацію вересневих Мінських домовленостей. Крім того, прийнята декларація лідерів України, Франції, Німеччини і РФ в підтримку цих заходів.
Серед іншого, нові домовленості, досягнуті "нормандською четвіркою", передбачають припинення вогню на сході України з 00.00 15 лютого, а також відведення всіх важких озброєнь із української території. Крім того, передбачений обмін і звільнення всіх заручників.
15 лютого Порошенко оголосив про припинення вогню, але бойовики весь час порушують режим перемир'я.