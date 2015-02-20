Латвія заявила про готовність направити своїх солдатів в якості миротворців до України

Про це сказав BNS міністр оборони Латвії Раймонд Вейоніс, передає Делфі.

Вейонис через свого радника Айю Якубовську сказав, що вважає можливим врегулювання кризи на Донбасі тільки дипломатичним шляхом, а його передумовою - виконання Мінських угод.

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"Миротворчі місії можуть бути лише одним з інструментів, який може допомогти вирішити ситуацію", - сказав Вейонис.

Президент України Петро Порошенко раніше закликав ввести миротворців ООН на Донбас, зазначивши, що найкращим форматом миротворчих сил була б поліцейська місія ЄС.