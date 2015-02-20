Латвія заявила про готовність направити своїх солдатів в якості миротворців до України
15:47, 20 лютого 2015Політика
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Національні збройні сили Латвії готові зробити внесок у миротворчу операцію ЄС в Україні, якщо відповідні рішення приймуть Рада безпеки ООН і латвійський Сейм.
ВС Латвії готові зробити внесок у миротворчу операцію / flickr.com/photos/resnaate
Про це сказав BNS міністр оборони Латвії Раймонд Вейоніс, передає Делфі.
Вейонис через свого радника Айю Якубовську сказав, що вважає можливим врегулювання кризи на Донбасі тільки дипломатичним шляхом, а його передумовою - виконання Мінських угод.
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"Миротворчі місії можуть бути лише одним з інструментів, який може допомогти вирішити ситуацію", - сказав Вейонис.
Президент України Петро Порошенко раніше закликав ввести миротворців ООН на Донбас, зазначивши, що найкращим форматом миротворчих сил була б поліцейська місія ЄС.
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