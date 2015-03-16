Порошенко запропонував бойкотувати ЧС-2018 в Росії

Президент України Петро Порошенко пропонує бойкотувати чемпіонат світу з футболу 2018 року, який прийматиме Росія.

Про це Порошенко заявив в інтерв’ю німецькому виданню Bild, передає Українська правда.

"Завжди говорилось, що футбол не має нічого спільного з політикою і треба розмежувати дві речі. Але як це можливо? Наш найуспішніший клуб "Шахтар" грає протягом декількох місяців у Львові, тому що російські солдати зайняли Донецьк. Я думаю, що має бути бойкот цьому чемпіонату світу. Поки російські війська в Україні, я вважаю Кубок світу в цій країні немислимим", - сказав Порошенко.

Читайте такожРосіянам може не вистачити грошей на будівництво доріг до ЧС-2018

Після початку конфлікту в Україні низка європейських політичних діячів закликали бойкотувати чемпіонат світу 2018 року в Росії.

Президент ФІФА Йозеф Блаттер раніше неодноразово заявляв, що "футбол поза політикою" і ЧС-2018 пройде в РФ. Однак збірні Росії та України будуть розведені по різних групах при жеребкуванні, якщо українська команда потрапить на турнір.

Минулого тижня віце-президент ФІФА Джеффрі Уебб висловив думку, що в нинішніх російських умовах через зростання проявів расизму не можна проводити чемпіонат світу з футболу.

Слід зазначити, що лише ФІФА може позбавити країну права проведення чемпіонату світу.