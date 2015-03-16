Печерський суд арештував майно кримської "влади" на 1,2 мільярда гривень

Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України.

"Загалом арештовано 67 транспортних засобів, майже 70 житлових та нежитлових приміщень та інше майно, яке знаходиться у тому числі на території материкової частини України", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, орієнтовна вартість арештованого майна складає 1 млрд 200 млн грн.

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У прес-службі нагадали, що слідчими ГПУ розслідуються кримінальні справи стосовно депутатів Верховної Ради Криму, а також самопроголошених керівників незаконної "влади" автономії, які підозрюються у співучасті у насильницькій зміні конституційного ладу, в співучасть у зміні меж території України з порушенням порядку, передбаченого Конституцією та законами України, а також публічні заклики до вчинення таких дій, у вчиненні державної зради, в участі у злочинах, які вчиняються злочинною організацією.

За вищевказаніі злочини передбачається покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна.

Як повідомляв УНІАН, у березні минулого року в результаті невизнаного світом референдуму, що пройшов у Автономній Республіці Крим, Кремль включив півострів до складу Російської Федерації. За оцінками уряду, попередня сума збитків від такої анексії - 1 трильйон 80 мільярдів гривень