Яценюк доручив відправити до Гааги трейлер російського фільму про захоплення Криму

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк просить Міністерство юстиції передати до Міжнародного кримінального суду в Гаазі трейлер російського фільму про захоплення Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на засіданні уряду.

«Вчора ми проводили нараду. Нагадаю, що Верховна Рада прийняла заяву про передачу до юрисдикції Гаазького трибуналу розслідування міжнародного злочину, який вчинений РФ по відношенню до України, а саме - анексія Криму та російська військова агресія на території східної України. І для того, щоб міжнародні прокурори змогли розглянути заяву і почати провадження, ГПУ, СБУ, Міністерство юстиції збирають належну доказову базу, щоб притягнути до відповідальності всіх, хто винні в нападі на Україну, в анексії Криму і в тисячах жертв, які спричинені російською військовою агресією», - зазначив Яценюк.

Він повідомив, що бачив трейлер російського фільму про захоплення Криму, який можна використати як один з доказів злочинних дій російської влади.

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«Мені натрапив цікавий трейлер до фільму, якось він називається по-російськи "Путь там куда-то", толи на родину, толи в прірву. Я подивився цей трейлер. Я дуже прошу Міністерство юстиції відправити цей трейлер до Гаазького трибуналу. І було б дуже важливо, щоб весь фільм, який з'явиться, також був відправлений до Гаазького трибуналу, оскільки цим фільмом повинні зацікавитися міжнародні прокурори і слідчі, цей фільм дає відповідь на питання, хто давав вказівки по захопленню української території в Криму і хто за це несе відповідальність. А ми свій фільм будемо знімати в реальності, буде називатися - "Крим: Преступление и наказание», - сказав він.