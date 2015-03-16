Аваков пояснив, звідки в сина гроші на елітну квартиру

Про це міністр внутрішніх справ України повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці, згадавши поширену в ЗМІ інформацію про те, що його син купив елітну квартиру в Києві.

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За словами міністра, Олександр займається власним бізнесом і тими активами, що перейшли до нього після того, як батько перейшов на держслужбу.

"Його бізнес розташований в Італії, Литві та Україні. Враховуючи, мабуть розраховану на сенсацію публікацію, а так сам публічний характер моєї роботи, вважаю за необхідне пояснити і про його майно", - написав Аваков.

Міністр повідомив, що Олександр володіє квартирою в Харкові і в Києві. Київська квартира куплена ним 28 травня 2014 року - 233,4 м2 житлової (375,2 м2 загальною площею) з паркувальним місцем загальною вартістю 4 410 тис. грн.

"Безсумнівно і доходи і це придбання буде відображено в його декларації за 2014 рік, як і виплата відповідних податків", - пообіцяв він.

Також він підкреслив, що на держслужбі син не служив, але в серпні 2014 року пішов добровольцем в Батальйон спеціального призначення МВС "Київ-1", що складався з добровольців. Службу ніс у Слов'янську, Красному лимані, Краматорську, Кураховому. 17 лютого 2015 року звільнений у запас.

"Якщо Саша вважатиме за потрібне - по своїй роботі і декларації - додасть сам", - підсумував Аваков.

Нерухоме і рухоме майно:

Те ж, що і в 2013 році: квартира р. в Чугуєві Харківської обл. ( що перейшла у власність як спадок від померлих батьків), дві квартири у Харкові.

Доходи дружини Авакової І. Д. - будуть розгорнуто подані окремою декларацією - але у своїй декларації вказую загальні сумарні цифри. Тут розпишу неформально докладніше.

Зарплата в АТ "Інвестор" (Харків) - 20 215, 68 грн

Дохід від продажу акцій за кордоном - 1 563 220 євро. (Це сума прибутку до оподаткування від продажу частки фабрики по виробництву сиру в Італії, проданої в жовтні 2014 року. Частка у цьому виробництві належала моїй родині ще з 2004 року, задовго до того, як став працювати на державних посадах).

Всі податки за моїми і подружжя доходів будуть обчислені і сплачені за фактом подання декларацій до 1 квітня 2015 року. Суми податків дуже пристойні виходять - треба рахувати, але близько 5 млн. грн.

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І щоб завершити про своє життя - по роботі використовую два службових автомобілі міністерства - один фольскваген, один броньований мерседес. Маю особисте нагородну вогнепальну зброю. Стріляю трохи гірше прем'єра smile emoticon

Живу в Києві в готелі "Київ" у номері площею 11,5 м2 .