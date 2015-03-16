Меркель: Європа не заспокоїться, доки Крим не буде повернуто Україні

Таку заяву зробила канцлер Німеччини Ангела Меркель в Берліні, передає Бі-бі-сі. "Сьогодні - день, коли ми повинні пам'ятати про незаконну анексію Криму. Ми не повинні забувати, що цей акт поставив під загрозу післявоєнний порядок у Європі. Ми не заспокоїмося доти, поки не будуть повністю відновлені суверенітет і територіальна цілісність України", - сказала Ангела Меркель, виступаючи перед пресою після зустрічі з президентом України Петром Порошенком.

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У свою чергу Петро Порошенко заявив після цієї зустрічі, що на саміті, який відбудеться 19 березня, він чекає від європейських лідерів зрозумілої позиції з приводу санкцій проти Росії.

На його переконання, відносно Москви повинні бути введені подальші санкції, якщо з її боку не будуть виконані умови мінської угоди. "Якщо домовленості не будуть виконані, я дуже сподіваюся, що 19-го числа на саміті буде заявлено з усією ясністю, що санкції будуть продовжені і посилені", - заявив у Берліні Петро Порошенко.