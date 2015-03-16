Меркель: Європа не заспокоїться, доки Крим не буде повернуто Україні
Німеччина та її союзники не заспокояться до тих пір, поки Крим не буде повернуто Україні.
Таку заяву зробила канцлер Німеччини Ангела Меркель в Берліні, передає Бі-бі-сі. "Сьогодні - день, коли ми повинні пам'ятати про незаконну анексію Криму. Ми не повинні забувати, що цей акт поставив під загрозу післявоєнний порядок у Європі. Ми не заспокоїмося доти, поки не будуть повністю відновлені суверенітет і територіальна цілісність України", - сказала Ангела Меркель, виступаючи перед пресою після зустрічі з президентом України Петром Порошенком.
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У свою чергу Петро Порошенко заявив після цієї зустрічі, що на саміті, який відбудеться 19 березня, він чекає від європейських лідерів зрозумілої позиції з приводу санкцій проти Росії.
На його переконання, відносно Москви повинні бути введені подальші санкції, якщо з її боку не будуть виконані умови мінської угоди. "Якщо домовленості не будуть виконані, я дуже сподіваюся, що 19-го числа на саміті буде заявлено з усією ясністю, що санкції будуть продовжені і посилені", - заявив у Берліні Петро Порошенко.