Порошенко заявив, що альтернативи мінським домовленостям немає
16:39, 16 березня 2015Політика
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Президент Петро Порошенко наголошує, що альтернативи мінським домовленостям не існує.
Порошенко не бачить альтернативу мінським договореннастям \ Фото УНІАН
Про це він заявив під час спільної з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель прес-конференції в Берліні. «Наша чітка і послідовна позиція - альтернативи Мінську не існує», - сказав Петро Порошенко.
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Він подякував Ангелі Меркель за постійну увагу і допомогу, яку Німеччина надає Україні в питаннях деескалації ситуації, за економічну та гуманітарну допомогу, підтримку суверенітету.
Як повідомляв УНІАН, раніше Петро Порошенко заявив, що миротворці на Донбасі не є альтернативою мінському процесу.
Про що Порошенко і Меркель говорили в Берліні
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