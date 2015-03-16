Порошенко заявив, що альтернативи мінським домовленостям немає

Про це він заявив під час спільної з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель прес-конференції в Берліні. «Наша чітка і послідовна позиція - альтернативи Мінську не існує», - сказав Петро Порошенко.

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Він подякував Ангелі Меркель за постійну увагу і допомогу, яку Німеччина надає Україні в питаннях деескалації ситуації, за економічну та гуманітарну допомогу, підтримку суверенітету.

Як повідомляв УНІАН, раніше Петро Порошенко заявив, що миротворці на Донбасі не є альтернативою мінському процесу.