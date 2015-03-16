Переговори Порошенка і Меркель тривають більше години (фото)
16:01, 16 березня 2015Політика
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У Берліні проходить зустріч президента Петра Порошенка і канцлера Німеччини Ангели Меркель в рамках його візиту в Німеччину.
Порошеенко і Меркель проводять переговори / @APUkraine
Про це повідомляє адміністрація президента в "Твіттері". "Президент України Петро Порошенко проводить зустріч з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель", - йдеться в повідомленні.
President @Poroshenko is having a meeting with Chancellor #Merkelpic.twitter.com/dgGYLZxAhH
- APU (@APUkraine) March 16, 2015
При цьому, за словами журналістки Ольги Сніцарчук, переговори лідерів двох країн тривають вже більше години.
Меркель і Порошенко більше години спілкуються удвох.журналістів вже чимало.німецькі теж обговорюють, що ботокс живий. pic.twitter.com/wB69T14dRZ
- Ольга Сніцарчук (@OlhaSnitsarchuk) March 16, 2015
За результатами переговорів запланований спільний брифінг Петра Порошенка та Ангели Меркель. На який вже в даний час зібралося багато журналістів.
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