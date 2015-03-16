Переговори Порошенка і Меркель тривають більше години (фото)

Про це повідомляє адміністрація президента в "Твіттері". "Президент України Петро Порошенко проводить зустріч з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель", - йдеться в повідомленні.

При цьому, за словами журналістки Ольги Сніцарчук, переговори лідерів двох країн тривають вже більше години.

Меркель і Порошенко більше години спілкуються удвох.журналістів вже чимало.німецькі теж обговорюють, що ботокс живий. pic.twitter.com/wB69T14dRZ - Ольга Сніцарчук (@OlhaSnitsarchuk) March 16, 2015

За результатами переговорів запланований спільний брифінг Петра Порошенка та Ангели Меркель. На який вже в даний час зібралося багато журналістів.