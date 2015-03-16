Чубаров вважає, що українські військові мали підтримати кримських татар ще в лютому 2014-го

Кримські татари виконали свій громадянський обов’язок, коли 26 лютого вийшли на мітинг під стіни кримського парламенту і зірвали сесію, де сепаратисти вже планували ухвалити рішення про відокремлення Криму, вважає голова Менджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

На його думку, тоді проукраїнських кримчан мали б підтримати військові і правоохоронні сили України, але цього не сталося, передає Радіо Свобода.

​«Не можуть відбуватися такі випадки в нашій країні, коли десятки тисяч військових, яким держава платила кошти, які зобов’язувалися захищати країну, не виконували свої професійні обов’язки і свій громадянський обов’язок. 26 лютого 2014 року кримські татари і запрошені нами українці, росіяни, всіх хто був за територіальну цілісність України, ми свій обов’язок виконали, ми не дали провести їм сесію, щоб вони одразу розпочали більш правовий шлях щодо відокремлення Криму. Але за нами мали б прийти українські військові, правоохоронні сили і зайняти ці приміщення, а відбулося зовсім інше – о четвертій ранку зайшли російські спецпризначенці», – зазначив Рефат Чубаров.

Читайте такожМеркель: Європа не заспокоїться, доки Крим не буде повернуто Україні

У фільмі «Крим. Шлях на батьківщину», який у неділю показало російське федеральне телебачення, президент Росії Володимир Путін зізнався, що торік доручив перекинути на півострів розвідників, піхотинців і десантників, щоб заблокувати і роззброїти українських військових у Криму.

16 березня 2014 року у Криму відбувся так званий «референдум», який став підставою для приєднання півострова до Російської Федерації. Україна та міжнародна спільнота не визнали цей «референдум» легітимним.