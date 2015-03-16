Путін визнав, що під час анексії Криму готовий був привести в готовність ядерні сили
Президент Росії Володимир Путін заявив, що в разі несприятливого розвитку подій у Криму» Москва могла привести в готовність ядерні сили.
Про це він розповів у документальному фільмі "Крим. Шлях на Батьківщину".
За словами Путіна, у Москви в Криму "не було вибору дій", оскільки "потрібно було захистити жителів півострова".
"Звичайно, не могло бути зрозуміло відразу, як відреагують на возз'єднання Криму з РФ. Тому я відразу на першому етапі роботи змушений був відповідним чином зорієнтувати наші Збройні сили. Не просто зорієнтувати, а дати прямі вказівки", - сказав Путін.
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При цьому він додав, що Росія була готова до несприятливого розвитку подій у Криму і не виключала приведення в готовність ядерних сил.
За його визнанням, якби повторилася ситуація, що склалася в Криму в 2014 році, то він вчинив би точно так само. Путін підкреслив, що ніколи не став би цього робити, якби не вважав, що необхідно діяти саме таким чином.
Разом з тим Путін зазначив, що холодна війна закінчилася, і необхідно уникати криз, подібних Карибській.