Путін визнав, що під час анексії Криму готовий був привести в готовність ядерні сили

Про це він розповів у документальному фільмі "Крим. Шлях на Батьківщину".

За словами Путіна, у Москви в Криму "не було вибору дій", оскільки "потрібно було захистити жителів півострова".

"Звичайно, не могло бути зрозуміло відразу, як відреагують на возз'єднання Криму з РФ. Тому я відразу на першому етапі роботи змушений був відповідним чином зорієнтувати наші Збройні сили. Не просто зорієнтувати, а дати прямі вказівки", - сказав Путін.

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При цьому він додав, що Росія була готова до несприятливого розвитку подій у Криму і не виключала приведення в готовність ядерних сил.

За його визнанням, якби повторилася ситуація, що склалася в Криму в 2014 році, то він вчинив би точно так само. Путін підкреслив, що ніколи не став би цього робити, якби не вважав, що необхідно діяти саме таким чином.

Разом з тим Путін зазначив, що холодна війна закінчилася, і необхідно уникати криз, подібних Карибській.

за матеріалами Газета.ру, Росбалт, ТАСС