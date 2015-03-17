Рада Європи виділить Україні на реформи 45 мільйонів євро
План дій Ради Європи щодо реформ в Україні на 2015-2017 роки передбачає фінансування у розмірі 45 млн євро.
Про це сказала керівник офісу генерального директорату програм Ради Європи Верена Тейлор в інтерв'ю CoE video bulletin The Journal, передає "ЄвроПравда".
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За її словами, це вже третій такий план дій для України; він розроблявся за участю української влади і громадянського суспільства.
Фінансування в рамках плану складе 45 млн євро, з яких найбільше припадає на сферу захисту прав людини. "Елементи плану дій доповнюють один одного, а права людини - це основа всього. І дуже важливо в цьому контексті бажання української влади поставити в центр права людини", - сказала Верена Тейлор.
Крім того, план дій передбачає допомогу в проведенні конституційної та судової реформи, децентралізації, чесних виборів, допомогу у боротьбі з корупцією.
"Три роки - це реалістичні часові рамки для досягнення поставлених цілей, щоб закласти основи для законодавчої реформи, імплементації законів, як нових, так і існуючих, направити законодавчі процеси в правильному порядку. Також мова йде про здатність побудови системи навчання для юристів, суддів, громадських служб, парламентаріїв", - зазначила Верена Тейлор.
План повинен бути представлений 18 березня генсеком Ради Європи Турбйорном Ягландом у Києві.