Ягланд: Територіальна цілісність України має бути захищена

Про це заявив генеральний секретар Ради Європи Торбйорн Ягланд у Москві, під час спільної прес-конференції з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, передає Радіо Свобода.

"Щодо кризи в Україні, то я насправді не приїхав сюди обговорювати її детально, але, звісно, важливо сказати щось про це. Думаю, що позиція Європейської Ради є чіткою, що територіальна цілісність України мусить бути захищена. Минуло 25 років з часу падіння Берлінського муру, тож це не є гарним часом для будівництва нової стіни у Європі. Повторюю, ми маємо цього уникнути", – зазначив Ягланд.

Сергій Лавров, своєю чергою, заявив що українська влада має встановити зв’язки з сепаратистами на Донбасі.

Читайте такожЯгланд назвав події на Донбасі і в Криму трагедією для всієї Європи

19 листопада прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що Київ не вестиме переговорів із сепаратистами на Донбасі.

5 вересня в Мінську контактна група підписала протокол про врегулювання на сході України, перший пункт якого передбачав негайне припинення вогню. 19 вересня був підписаний меморандум про реалізацію цього пункту протоколу від 5 вересня, який передбачає заборону на застосування всіх різновидів зброї і наступальних дій. Проте мінські домовленості неодноразово порушувались.