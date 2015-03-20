Сейм Польщі дозволив ратифікацію угоди про створення "Укрполлитбриг"

Закон, який після цього надійде до Сенату, підтримало 408 депутатів, пише Європейська правда з посиланням на Польське радіо.

Як зазначається, головне завдання бригади – участь у миротворчих місіях, а метою створення військової групи є поглиблення регіональної військової співпраці та допомога Україні у реформуванні її збройних сил.

Бригада, підрозділи якої будуть розміщуватися на території власних держав, а штаб командування у Люблині, має також стати базою для створення чергової бойової групи Євросоюзу.

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"Укрполлитбриг" буде задіяна в операціях під егідою ООН, НАТО та ЄС, а також в рамках різних коаліцій, які створені згідно із Статутом ООН.

Згідно з повідомленням, на даний час продовжується робота над технічним порозумінням між Польщею, Україною та Литвою. Після його прийняття, робочі групи зможуть приступити до формування точної структури бригади.

Як повідомляв УНІАН, 14 липня 2014 року президент України Петро Порошенко і прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск обговорили питання створення польсько-литовсько-української військової бригади.