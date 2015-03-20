Суд залишив у силі зобов'язання судді Царевич носити електронний браслет

Відповідне рішення сьогодні оголосив суддя, який розглянув дану апеляцію.

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Оксана Царевич і її адвокати клопотали про задоволення позову і скасуванні в повному обсязі, на їх думку, незаконного рішення Вінницького міського суду про обрання стосовно Оксани Царевич запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання, яке в тому числі передбачає носіння електронного браслета.

Один з адвокатів під час розгляду справи заявив, що зобов'язання носити електронний засіб контролю є порушенням міжнародного права, адже це втручання в особисте життя.

Сама Оксана Царевич прибула до суду в цьому браслеті і охоче демонструвала його журналістам.

Вона, як і в попередніх судових процесах, заявляла про свою невинуватість і безпідставність звинувачень щодо себе.

Оксана Церевич також знову заявила, що не є підозрюваною, оскільки порушені процедури і терміни вручення їй повідомлення про підозру, а отже і вирок Вінницького міського суду є незаконним.

У той же час прокуратура вважає, що зібрано достатньо доказів незаконних дій Оксани Царевич на посаді судді, а також, що немає жодних підстав для скасування рішення Вінницького міського суду.

Крім того, прокуратура продовжує наполягати, що стосовно судді Оксани Царевич необхідно застосувати більш сувору міру запобіжного заходу, а саме у вигляді арешту, про що також подала апеляцію.

Розглянувши аргументацію сторін, Апеляційний суд Вінниці залишив Оксані Царевич запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання, яке передбачає носіння електронного браслета.

Постанова Апеляційного суду не підлягає оскарженню.