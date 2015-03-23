Український Інтерпол не видаватиме Княжицького Камбоджі

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві внутрішніх справ України.

"Наразі керівництво Українського національного бюро Інтерполу за збігом обставин перебуває у Центральному бюро організації міжнародної поліції в Ліоні і паралельно з'ясовуватиме причини та обставини оголошення в міжнародний розшук Княжицького", - зазначили в МВС.

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Своєю чергою, як зазначається, заступник керівника робочого апарату Українського бюро Інтерполу Михайло Бахмутченко у коментарі журналістам зазначив, що Україна не видаватиме свого громадянина і не зобов'язана подавати мотивування свого рішення до Центрального бюро Інтерполу або правоохоронним органам Камбоджі.

Як повідомляв УНІАН, Інтерпол оголосив у розшук Княжицького за звинуваченням у зґвалтуванні нібито скоєним у 2011 році у Камбоджі.

Княжицький у коментарі УНІАН заявив, що пов’язує появу сфальшованої інформації про обвинувачення його у згвалтуванні та оголошення у розшук Інтерполом з власною позицією щодо заборони російських серіалів в Україні.

"Я дізнався про це ще раніше, оскільки на мою адресу були погрози від пана Кагаловського (колишній власник телеканалу ТВі Костянтин Кагаловський - УНІАН) давно і часто. Він колись був по суті моїм партнером на каналі ТВі, потім між нами виник конфлікт через те, що він є хресним сином російського пропагандиста Михаїла Леонтьєва, і хотів, щоб Леонтьєв вів передачу на ТВі, я був категорично проти", - зазначив Княжицький.

Княжицький зауважив, що написав запит в Інтерпол.

"Інтерпол мені відповів, що факт злочину відбувся 9.09.2011 року, 8.09.2011 року ввечері я почав вести передачу “Вечір з Миколою Княжицьким” у прямому ефірі, і закінчив вже 9.09.2011 відповідно".

"І дані прикордонної служби у моєму паспорті свідчать про те, що в цей час, коли нібито було вчинено цей злочин, я був в Україні", - наголосив депутат.